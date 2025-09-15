Während der SC Magdeburg aktuell nicht zu stoppen ist, kassierte Meister Berlin bereits die zweite Niederlage. Schon in der Halbzeit hatten die Grün-Roten vom Ausrutscher der Füchse in Gummersbach gehört.

Bennet Wiegert und der SCM grüßen nach vier Spielen von der Tabellenspitze.

Magdeburg - Als die Spieler und Offiziellen des SC Magdeburg am Sonntag zur zweiten Halbzeit zurück auf das Spielfeld kamen, hatten sie Grund zum Lächeln. Zum einen führten die Grün-Roten mit 17:10 gegen den TVB Stuttgart. Zum anderen wussten sie bereits von der Niederlage der Füchse Berlin in Gummersbach (29:34). Für den deutschen Meister war es bereits der zweite Ausrutscher der jungen Saison nach der Pleite im direkten Duell gegen den SCM.