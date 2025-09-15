Das Heimspiel gegen Stuttgart war für Sergey Hernandez auch das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen Antonio Serradilla. Im Aufeinandertreffen der beiden Spanier hatte der SCM-Keeper gleich doppelt die Nase vorn.

Bereits beim Hummel Cup im August freuten sich Sergey Hernandez (r.) und Antonio Serradilla über das Wiedersehen.

Magdeburg - Als Stuttgarts Antonio Serradilla in der zehnten Minute nach einem Stoß von Elvar Örn Jonsson auf den Hinterkopf knallte, war Sergey Hernandez direkt zur Stelle, um seinem spanischen Landsmann zu helfen. Während die SCM-Fans „Toni, Toni“ riefen, reichte der Keeper dem ehemaligen SCM-Kollegen nach kurzer Behandlung die Hand und setzte ihm die Schutzbrille wieder auf.