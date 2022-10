NFL-Überraschungen: Giants, Jets und Steelers gewinnen

New York - Die New York Giants haben ihren Status als Überraschung der NFL-Saison verfestigt und an einem Tag voller unerwarteter Resultate auch das Heimspiel gegen die favorisierten Baltimore Ravens gewonnen.

Aus einem 10:20 zu Beginn des Schlussviertels machten die Giants am Sonntag noch ein 24:20 und holten den fünften Saisonsieg im sechsten Spiel. Die Ravens dagegen stehen bei nur drei Siegen und bereits drei Niederlagen. Runningback Saquon Barkley gelang der letzte Touchdown, ein Ballverlust von Ravens-Quarterback Lamar Jackson beim folgenden Angriff der Ravens nahm den Gästen alle Chancen auf ein spätes Comeback. „Wir haben 53 Spieler, die füreinander spielen, und Trainer, die füreinander arbeiten, dann passieren solche wunderbaren Sachen“, sagte Barkley dem US-Fernsehen.

Ähnlich überraschend war der deutliche Erfolg der New York Jets im Parallelspiel gegen die Green Bay Packers. Die Jets bejubelten beim 27:10 den vierten Sieg der Saison, die Packers um Quarterback-Star Aaron Rodgers verloren dagegen zum zweiten Mal in Serie und stehen bei nur drei Siegen aus sechs Spielen viel schlechter da als erwartet.

Auch für die Tampa Bay Buccaneers um Superstar-Quarterback Tom Brady gab es unerwartet die dritte Niederlage der Saison. Der Super-Bowl-Sieger der Saison 2020 verlor gegen die bislang so enttäuschenden Pittsburgh Steelers 18:20 - und das, obwohl Quarterback Kenny Pickett im dritten Viertel wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung raus musste und durch Mitch Trubisky ersetzt wurde, dessen Stammplatz er erst vor zwei Wochen übernommen hatte. Der eine Touchdown-Pass von Tom Brady war zu wenig für die Bucs.