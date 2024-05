Ein Sieg zum Start und dann drei Niederlagen, so lautete die Ausbeute der Colorado Avalanche in der Playoff-Serie gegen die Dallas Stars vor Spiel fünf: Da arbeiteten sich die Gäste zurück.

Dallas - Die Colorado Avalanche haben das Playoff-Aus gegen die Dallas Stars abgewendet und in der NHL nach drei Niederlagen in Serie wieder gewonnen. In Dallas holten die Avalanche ein 5:3.

Die Stars führen nach Siegen noch immer mit 3:2, kassierten aber die erste Niederlage seit dem Auftaktspiel in der Best-of-Seven-Serie. Die Texaner gaben zudem zwei Führungen aus der Hand - Joe Pavleski und Miro Heiskanen hatten zum 1:0 und 2:1 für die Gastgeber getroffen. Cale Makar mit zwei Treffern, Artturi Lehkonen, Casey Mittelstadt und Nathan MacKinnon drehten die Partie aber zugunsten der Mannschaft aus Denver.

Spiel sechs in der Serie wird in der Nacht zu Samstag in Denver ausgetragen. Der Sieger der Serie bekommt es entweder mit den Edmonton Oilers um Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl oder den Vancouver Canucks zu tun. In dieser Serie steht es 2:2.