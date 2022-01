NHL: Draisaitl trifft zweimal beim Sieg gegen die Flames

Frank Gunn/The Canadian Press via AP/dpa

Edmonton - Leon Draisaitl hat mit zwei Toren die Niederlagenserie der Edmonton Oilers in der NHL beendet.

Nach zuvor vier Pleiten holten die Oilers ein 5:3 gegen die Calgary Flames. Deutschlands bester Eishockey-Spieler erzielte das 4:3 und 5:3 und war als Vorlagengeber noch an zwei weiteren Treffern beteiligt.

„Es fühlt sich großartig an. Verlieren ist furchtbar, tut weh, stinkt und macht keinen Spaß. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen, aber das ist ein erster Schritt, und irgendwo musst du anfangen“, sagte Draisaitl. Nach einem bärenstarken Saisonstart in der nordamerikanischen Liga waren die Oilers in den vergangenen Wochen eingebrochen.