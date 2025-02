Individuell läuft es für Leon Draisaitl weiter rund, doch der Erfolg mit den Edmonton Oilers bleibt derzeit aus. In Tampa setzt es die vierte Niederlage in Serie.

NHL: Draisaitl und Edmonton in der Krise

Tampa - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers rutschen in der NHL immer tiefer in eine Krise. Der Vorjahresfinalist verlor bei den Tampa Bay Lightning deutlich mit 1:4 und kassierte die vierte Niederlage in Folge. Dennoch liegen die Kanadier weiter klar auf Kurs Richtung Playoffs.

Draisaitl brachte sein Team mit seinem 43. Saisontor im ersten Drittel zwar in Führung, nicht einmal 90 Sekunden später gelang den Gastgebern aber der Ausgleich. Im weiteren Verlauf des Spiels legte Tampa Bay noch drei weitere Tore nach. Draisaitl zog mit seiner 87. Torbeteiligung der Saison mit dem bisherigen alleinigen Spitzenreiter Nathan MacKinnon gleich.

Peterka leitet Buffalo-Wende ein

Unterdessen kommen John-Jason Peterka und die Buffalo Sabres nach ihrem missglückten Saisonstart immer besser in Fahrt. Das Team aus dem Bundesstaat New York drehte in eigener Halle einen 0:2-Rückstand gegen die Anaheim Ducks und gewann mit 3:2. Der gebürtige Münchner Peterka erzielte den Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2, es war sein 16. Saisontor.

Buffalo steht damit bei sechs Siegen aus den vergangenen sieben Spielen. Die Playoffs sind damit zwar immer noch außer Reichweite, das lange Zeit abgeschlagene Schlusslicht der Eastern Conference stellt allmählich aber den Anschluss an die anderen Teams her.

Seider und Red Wings nehmen Revanche

Den Detroit Red Wings um Moritz Seider gelang unterdessen eine schnelle Revanche gegen die Minnesota Wild. Drei Tage nach der Heimniederlage gegen Minnesota gewannen die Red Wings auswärts nach 0:2-Rückstand mit 3:2. Seider blieb ohne Torbeteiligung. Detroit bleibt mittendrin im Kampf um die Playoff-Plätze.