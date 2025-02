Philadelphia - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat seine Edmonton Oilers auch mit einer weiteren starken Leistung nicht vor einer Niederlage bewahren können. Die Oilers unterlagen am Samstag bei den Philadelphia Flyers mit 3:6 (2:1, 1:4, 0:1) und konnten auch von jeweils einem Tor und einem Assist Draisaitls nicht ausreichend profitieren.

Für Draisaitl war es bereits der 41. Treffer in dieser Spielzeit in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Damit führt der 29 Jahre alte Kölner die Liste der besten Torschützen in der besten Liga der Welt mit deutlichem Vorsprung an.

Edmonton liegt trotz der insgesamt 18 Niederlagen weiter klar auf Play-off-Kurs und liefert sich in der Pacific Division ein enges Rennen mit den Las Vegas Knights.