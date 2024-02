Für Moritz Seider und die Detroit Red Wings läuft es in der NHL gerade richtig gut, die Playoffs sind realistisch. Für drei andere Nationalspieler dagegen gibt es wenig Positives.

Detroit - Die Detroit Red Wings um Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider haben ihre Erfolgsserie in der NHL auf sechs Siege ausgebaut und die Chancen auf die ersehnte Playoff-Teilnahme vergrößert.

Beim 8:3 gegen die Washington Capitals bereitete der Verteidiger einen Treffer vor und hatte seinen Anteil daran, dass die Red Wings so viele Tore in einer Partie erzielten wie seit sieben Jahren nicht mehr. Die junge Mannschaft um Seider und Angreifer Lucas Raymond, der mit einem Tor und zwei Vorlagen auf drei Scorerpunkte kam, hofft auf die erste Playoff-Teilnahme nach sieben Jahren ohne Platz in der K.-o.-Runde. Der Erfolg gegen den direkten Konkurrenten aus der US-Hauptstadt war daher besonders wertvoll.

Keine realistischen Chancen auf die wichtigste Phase der Saison haben dagegen die Nationalspieler JJ Peterka, Tim Stützle und Nico Sturm. Peterka unterlag mit den Buffalo Sabres 2:3 gegen die Florida Panthers, für Stützle und die Ottawa Seantors gab es ein 1:4 gegen die Nashville Predators. Sturm brachte die San José Sharks mit seinem vierten Saisontor zwar in Führung, gegen die New Jersey Devils gab es aber dennoch ein 2:7.