Ottawa - Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators in den NHL-Playoffs ein schnelles Aus verhindert. In Spiel vier der Auftakt-Serie gegen die Toronto Maple Leafs gelang den Senators der erste Sieg. Jake Sanderson erzielte nach knapp 18 Minuten in der Verlängerung der Treffer zum 4:3-Sieg.

Im „Battle of Ontario“ verkürzten die Senators in der Best-of-seven-Serie auf 1:3. Toronto fehlt weiter nur ein Sieg zum Weiterkommen.

Tim Stützle erzielte im ersten Drittel sein erstes Playoff-Tor. Shane Pinto erhöhte für Ottawa. Toronto glich durch John Tavares und Matthew Knies aus. Im Schlussdrittel brachte David Perron die Senators erneut in Führung, doch Oliver Ekman-Larsson konnte abermals ausgleichen. So ging es wie in Spiel drei der Serie in die Verlängerung, diesmal mit dem besseren Ende für Ottawa.

Sturm und Panthers unterliegen zu Hause

Einen Rückschlag kassierten dagegen Nico Sturm und die Florida Panthers. Der Titelverteidiger unterlag zu Hause gegen die Tampa Bay Lightning nach früher Führung mit 1:5. Sturm kam rund zehn Minuten zum Einsatz. In der „Battle of Florida“ steht es nun 2:1 für die Panthers, die auswärts zum Auftakt der Serie zwei Mal gewonnen hatten.