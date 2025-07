Singapur/Magdeburg - Als Lukas Märtens das letzte Mal bei einem Großereignis über die 800 Meter Freistil an den Start gegangen war, war er weder Olympiasieger noch Weltrekordler, war er noch kein Weltmeister und auch kein Ehrenbotschafter seiner Heimatstadt Magdeburg. Damals, im Juli 2023 im japanischen Fukuoka, war Märtens noch ein aufstrebender junger Kerl, ambitioniert genug, um nach den Sternen zugreifen. Er ist dann Fünfter geworden, geschlagen von Athleten wie den Australier Sam Short, den US-Amerikaner Robert Finke oder den Iren Daniel Wiffen. An diesem Mittwoch schwimmt er mit jenen Herren wieder in einem Becken, wieder über 800 Meter, wieder bei einer WM, diesmal in Singapur.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.