Dallas - Titelverteidiger Vegas Golden Knights muss seine Hoffnungen auf den erneuten Gewinn des Stanley Cups in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL bereits nach der ersten Playoff-Runde begraben. Die Golden Knights verloren das entscheidende siebte Spiel bei den Dallas Stars mit 1:2 und mussten sich in der Best-of-Seven-Serie mit 3:4 geschlagen geben.

Radek Faksa erzielte kurz nach Beginn des Schlussdrittels das entscheidende Tor für die Texaner. Im ersten Abschnitt hatte Wyatt Johnston die Gastgeber bereits in Führung gebracht, ehe Brett Howden für die Golden Knights im zweiten Drittel ausglich. Im Viertelfinale der Playoffs trifft Dallas auf die Colorado Avalanche.

Bereits einen Schritt weiter sind die New York Rangers und die Carolina Hurricanes, die am Sonntag das erste Spiel ihres Viertelfinal-Duells bestritten. Im Madison Square Garden setzten sich die Rangers mit 4:3 durch und gingen in der Serie mit 1:0 in Führung.

Der deutsche Topstar Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers bekommen es mitte der Woche im kanadischen Duell mit den Vancouver Canucks zu tun.