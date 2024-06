Reykjavik - Der Ski-Weltverband FIS hat die alpinen Weltmeisterschaften für 2029 an die norwegische Kleinstadt Narvik vergeben. Die nördlich des Polarkreises gelegene Ortschaft mit rund 22.000 Einwohnern hat bislang kein Weltcup-Rennen ausgetragen und setzte sich bei der Abstimmung des FIS-Council im isländischen Reykjavik gegen die etablierten Ausrichter Gröden und Soldeu durch, wie die FIS mitteilte. Das Grödnertal in Südtirol bekam den Zuschlag für die Alpin-WM 2031, Soldeu in Andorra ging leer aus. Im kommenden Jahr ist Saalbach-Hinterglemm in Österreich Gastgeber der Alpin-WM, zwei Jahre später die Schweiz mit Crans-Montana.

Ebenfalls vergeben wurden die Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften 2029. Hier bekam Zhangjiakou in China den Zuschlag. Die Skiflug-Weltmeisterschaften 2028 vergab die FIS an Planica in Slowenien. Die Bewerbung von Lahti als Ausrichter der Nordischen Ski-WM erfüllte nicht alle Bedingungen für eine formelle Ernennung. Die Finnen haben nach Angaben der FIS nun 30 Tage Zeit zu reagieren.