Gleich zweimal binnen zwei Tagen treffen die Denver Nuggets auf die Oklahoma City Thunder. Beiden Teams gelingt ein klarer Sieg. Deswegen rutschen auch die L.A. Lakers in der Tabelle zurück.

Nuggets gelingt Revanche gegen OKC in NBA

Isaiah Hartenstein (rechts) musste nach acht Siegen in Serie eine Niederlage gegen die Denver Nuggets hinnehmen.

Oklahoma City - Die Denver Nuggets haben die Siegesserie der Oklahoma City Thunder in der NBA beendet und sich nur einen Tag nach der deutlichen Niederlage mit einem ebenso deutlichen Sieg revanchiert. In Oklahoma City holten die Nuggets ein 140:127. Tags zuvor hatte das Team um Star-Spieler Nikola Jokic noch 103:127 verloren. Jokic hatte den größten Anteil am Erfolg und verbuchte 35 Punkte, 18 Rebounds und 8 Vorlagen sowie jeweils einen Block und einen Steal.

Der Serbe sammelte damit Argumente für eine erneute Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison, nachdem tags zuvor sein Konkurrent Shai Gilgeous-Alexander mit 40 Punkten für OKC überragt hatte. Diesmal kam der Kanadier auf 25 Punkte. Isaiah Hartenstein erzielte 20 Zähler für die Thunder und holte zudem sieben Rebounds, konnte das Davonziehen der Gäste im Schlussviertel aber nicht verhindern. Trotz der Niederlage ist Oklahoma City weiter mit komfortablem Vorsprung Tabellenführer der Western Conference, die Denver Nuggets zogen an den Los Angeles Lakers vorbei auf Rang zwei.

Lakers verlieren erstes Spiel seit James' Verletzung

Die Lakers verloren den zweiten Platz durch eine Niederlage bei den Brooklyn Nets. Das 108:111 war die erste Partie seit der Verletzung von Superstar LeBron James, auf den das Team wegen einer Leistenverletzung auf unbestimmte Zeit verzichten muss. Luka Doncic verbuchte zwar sein zweites Triple Double im Trikot der Lakers, konnte trotz 22 Punkten und je 12 Vorlagen und Rebounds die Niederlage aber nicht verhindern.

Enttäuschend verlief der Abend auch für Franz Wagner und die Orlando Magic. Gegen die Houston Rockets verlor das Team 84:97 und erzielte dabei so wenige Punkte wie noch nie in dieser Saison. Wagner kam auf 15 Zähler, Paolo Banchero war mit 25 Punkten der gefährlichste Profi der Magic - aber kein anderer aus dem Team punktete zweistellig. Tristan Da Silva traf keinen seiner drei Versuche und blieb ganz ohne Zähler.