Nürnberg - Die Nürnberg Ice Tigers haben einen neuen Cheftrainer gefunden. Die Franken verpflichteten den Kanadier Mitch O'Keefe und statteten ihn mit einem Zweijahresvertrag bis 2026 aus, wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte.

Der Ex-Profi, der am Karfreitag 40 Jahre alt wird, war zuletzt vier Saisons lang Chefcoach des HC Innsbruck in Österreich. Bei den Ice Tigers folgt er auf Tom Rowe, der das Team nach dem jüngsten Aus in der ersten Playoff-Runde verlassen hatte.