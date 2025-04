Edmonton - Die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ihre Generalprobe für die Playoffs klar verloren. Gegen die Los Angeles Kings, die bereits als Gegner in der ersten Playoff-Runde feststehen, unterlagen die Oilers klar mit 0:5 (0:3, 0:1, 0:1).

Dabei mussten die Kanadier neben ihren beiden Topstars Leon Draisaitl und Connor McDavid unter anderem auch auf Angreifer Zach Hyman und Verteidiger Matthias Ekholm verzichten. Wie die Oilers bekannt gaben, wird Ekholm mindestens die gesamte erste Playoff-Runde verletzt verpassen. Die drei offensiven Stützen des Teams - also auch Draisaitl - sollen hingegen rechtzeitig zum Playoff-Start ab dem kommenden Wochenende fit werden.

Oilers und Kings treffen in Playoffs erneut aufeinander

Ohne ihre Topspieler waren die Oilers gegen die Kings chancenlos. Im Mitteldrittel entlud sich der Frust auch in mehreren harten Aktionen und Strafen. Das dürfte auch schon ein Vorgeschmack auf das Wiedersehen in den Playoffs gewesen sein: Edmonton und Los Angeles treffen zum vierten Mal in Folge in der ersten Runde aufeinander, die drei vorherigen Duelle gewannen stets die Oilers.

Ebenfalls sicher in den Playoffs dabei ist Nico Sturm dank seines Wechsels zu den Florida Panthers im März. Durch ein 3:5 gegen die New York Rangers steht fest, dass die Panthers in ihrer Atlantic Division Dritter bleiben.

Seider und Reichel mit achtem Saisontor

Die nicht für die Playoffs qualifizierten Moritz Seider und Lukas Reichel feierten mit ihren Teams noch einmal Erfolgserlebnisse. Seider erzielte beim 6:4 seiner Detroit Red Wings gegen die Dallas Stars seinen achten Saisontreffer und legte zwei weitere Treffer auf. Lukas Reichel gelang beim 4:3 nach Penaltyschießen seiner Chicago Blackhawks bei den Montreal Canadiens ebenfalls sein achtes Saisontor. Die Canadiens verpassten es, sich vorzeitig den letzten vakanten Playoff-Platz in der Eastern Conference zu sichern.