Magdeburg. - Die Bundesliga-Saison hat noch gar nicht begonnen, da gibt es schon die erste Spielverlegung im Kalender des SC Magdeburg. Das Auswärtsspiel beim HC Erlangen wird zwar weiterhin am 20. September ausgetragen. Auf Antrag des HCE wird der Anpfiff jedoch um zwei Stunden von 20 auf 18 Uhr nach vorne gezogen.

Für den SCM verringert sich damit die Regenerationszeit noch einmal. Denn keine 48 Stunden vor dem Auftritt in der PSD Bank Nürnberg Arena sind die Grün-Roten in der Champions League beim FC Barcelona gefordert. Die Partie im Palau Blaugrana beginnt am Donnerstag, 18. September, um 20.45 Uhr. Da zwischen der Schlusssirene in Katalonien und dem Anpfiff in Bayern nur knapp 44 Stunden liegen, ist es wahrscheinlich, dass die Magdeburger direkt von Barcelona nach Nürnberg reisen werden.

Die Bundesliga-Saison beginnt für die Magdeburger am 29. August mit dem Auswärtsspiel beim TBV Lemgo. Bis dahin stehen insgesamt neun Testpartien an. Am Mittwochabend, 30. Juli, trifft der Champions-League-Sieger auf den dänischen Erstligisten Fredericia HK. Die Volksstimme überträgt die Partie in Ilsenburg ab 19.30 Uhr kostenlos im Livestream.