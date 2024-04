Oilers verlieren vorletztes Hauptrundenspiel in NHL

Tempe - Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das vorletzte Hauptrundenspiel vor den NHL-Playoffs verloren. Gegen die Arizona Coyotes unterlag der Eishockey-Nationalspieler mit seinem Team 2:5.

Den fünften Treffer erzielte Sean Durzi über die nahezu gesamte Eisfläche ins leere Tor, als Edmonton mit einem sechsten Feldspieler den Anschlusstreffer erzwingen wollte.

Die Oilers sind bereits sicher für die Playoffs qualifiziert. Die Coyotes hatten schon vor der Begegnung keine Chance mehr. Für das Team war der Sieg dennoch ein besonderer - es war der letzte in der Halle in Arizona. Die Mannschaft zieht laut übereinstimmenden Medienberichten nach Salt Lake City um.

Die Dallas Stars sicherten sich mit einem 2:1 nach Penaltyschießen gegen die St. Louis Blues den Spitzenplatz der Western Conference und das Heimrecht in den Playoffs. Wie die NHL am Mittwoch bekannt gab, beginnt die erste Runde der Eastern Conference bereits am Samstag. Die erste Runde der Western Conference ist noch nicht angesetzt.