Die deutschen Curling-Frauen sind bei den Winterspielen in Italien nicht dabei. Die Olympia-Durststrecke setzt sich damit fort.

Kelowna - Die deutschen Curling-Frauen haben die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina im kommenden Februar verpasst. Die Auswahl um Kapitänin Sara Messenzehl verlor beim Qualifikationsturnier im kanadischen Kelowna am letzten Spieltag der Ligaphase im entscheidenden direkten Duell mit den USA 5:9.

Damit verfehlte Deutschland als Tabellenvierter mit vier Siegen und drei Niederlagen den Einzug in die Finalrunde der besten drei Teams. Der Olympia-Fluch setzt sich fort: Letztmals waren deutsche Curling-Frauen 2010 in Vancouver dabei.

Mixed-Doppel hat noch die Chance

Während die Frauen keine Chance mehr haben, darf das deutsche Mixed-Doppel Pia-Lisa Schöll und Joshua Sutor noch auf eines der beiden letzten Olympia-Tickets hoffen. Für die beiden beginnt das Qualifikationsevent in Kelowna am Samstag. Eine deutsche Teilnahme in der seit 2018 olympischen Disziplin wäre eine Premiere.

Zumindest eine Auswahl stellt der Deutsche Curling Verband bei den Winterspielen auf jeden Fall. Die Männer lösten das Ticket schon im April bei der Weltmeisterschaft.