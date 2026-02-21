Der österreichische Pilot Jakob Mandelbauer stürzt bei Olympia im Viererbob und muss geborgen werden. Im Krankenhaus wird er nun genauer untersucht.

Cortina d'Ampezzo - Nach seinem schweren Sturz bei den olympischen Rennen mit dem Viererbob ist der österreichische Pilot Jakob Mandelbauer ins Krankenhaus gebracht worden. Er war im zweiten Lauf in Kurve neun gestürzt. Seine Anschieber konnten den Eiskanal im Cortina Sliding Centre selbstständig verlassen. Der Pilot musste mit einer Trage geborgen werden.

Nach ersten Informationen aus dem Umfeld der Österreicher gab es leichte Entwarnung. Mandelbauer klage über Nackenschmerzen. Nun soll er in einer Klinik genauer untersucht werden. Das Rennen wurde für gut 20 Minuten unterbrochen. Der Schlitten musste aus der Bahn genommen werden.