weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >

  3. Tischtennis WTT Champions: Ovtcharov verliert im Viertelfinale

Tischtennis WTT Champions Ovtcharov verliert im Viertelfinale

Der Traum vom Heimsieg in Frankfurt ist für Dimitrij Ovtcharov geplatzt. Der Routinier verliert gegen einen 19 Jahre jüngeren Gegner.

Von dpa 08.11.2025, 13:33
Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov.
Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov. Federico Gambarini/dpa

Frankfurt/Main - Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat beim internationalen Turnier in Frankfurt am Main das Halbfinale verpasst. Der frühere Weltranglisten-Erste verlor gegen den 19 Jahre jüngeren Japaner Sora Matsushima in 0:3 Sätzen.

Am Vortag hatte der 37-jährige Ovtcharov noch Japans Topspieler Tomokazu Harimoto aus dem Turnier geworfen. Zuvor hatte der deutsche Nationalspieler in diesem Jahr zahlreiche Wettbewerbe wegen Verletzungen und einer Halswirbel-Operation verpasst.