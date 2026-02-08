Die Österreicherin Claudia Riegler wird mit 52 Jahren zur ältesten Starterin bei Olympischen Winterspielen. Was sie zu ihrem besonderen Antrieb sagt.

Livigno - Snowboarderin Claudia Riegler aus Österreich hat die deutsche Olympiasiegerin Claudia Pechstein als älteste Starterin abgelöst, die jemals an einem Wettkampf bei den Olympischen Winterspielen teilgenommen hat. Die 52-Jährige trat im Parallel-Riesenslalom an und schied dort im Achtelfinale gegen Ester Ledecka aus.

„Ich kann immer noch mit den jungen Mädchen mithalten und mich mit ihnen messen“, sagte Riegler, die im November 1994 ihr Weltcup-Debüt feierte. Mit 30 Jahren sei sie laut eigener Aussage aus dem österreichischen Aufgebot geworfen worden. „Man sagte mir, ich sei zu alt“, so Riegler. Später kehrte sie jedoch zurück. „Meine größte Motivation ist jetzt mein Alter und ich weiß, dass ich immer noch schnell sein kann, und das macht mich stolz.“

Noch ein großes Ziel

Eine weitere Teilnahme an Winterspielen schließt Riegler zwar aus. Ein großes Ziel hat sie aber dennoch. „Nächstes Jahr finden die Weltmeisterschaften in Österreich statt, im eigenen Land, das wäre also ein wirklich schöner Abschluss für mich“, sagte sie.

Die ehemalige Weltklasse-Eisschnellläuferin Pechstein gewann fünf Mal Olympia-Gold und startete letztmalig 2022 kurz vor ihrem 50. Geburtstag. Im Guinness-Buch der Rekorde wird indes Anne Abernathy als älteste Athletin bei Winterspielen aufgeführt, allerdings brach sich die frühere Rodlerin von den Amerikanischen Jungferninseln im Training der Spiele 2006 ein Handgelenk und kam daher - ebenfalls im Alter von 52 Jahren - nicht zu einem Wettkampfeinsatz.