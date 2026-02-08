Nach dem Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer - auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt. Laut einem Bericht wurde sie bereits operiert.

Nach ihrem Sturz blieb Vonn zunächst liegen und schrie vor Schmerzen.

Cortina d'Ampezzo - Ski-Star Lindsey Vonn hat sich beim Sturz in der Olympia-Abfahrt schwer verletzt. „Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein“, sagte der Speed-Trainer der US-Amerikanerinnen, Alex Hödlmoser, dem Schweizer Sender SRF. Man wisse aber noch nichts Genaueres. Die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos meldeten etwas später unter Berufung auf das Krankenhaus von Treviso, dass Vonn dort am linken Bein operiert worden sei.

Von den Amerikanern gab es zunächst keine Bestätigung oder weitere Details. Das US-Skiteam hatte zuvor auf der Plattform X lediglich geschrieben, dass Vonn verletzt, aber stabil sei und von amerikanischen wie italienischen Ärzten betreut werde.

Die 41-Jährige war nach ihrem heftigen Sturz auf der Piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo vor Schmerzen schreiend liegen geblieben, lange behandelt und schließlich per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Vonns Schwester: „Das Letzte, was wir sehen wollten“

„Das war definitiv das Letzte, was wir sehen wollten“, sagte Vonns Schwester Karin Kildow dem Sender NBC. „Wenn so etwas passiert, hofft man sofort, dass es ihr gut geht, und es war beängstigend. Wenn man sieht, wie die Tragen aufgestellt werden, ist das kein gutes Zeichen.“

Nach dem Rennen richtete auch IOC-Präsidentin Kirsty Coventry Worte an die Abfahrtsolympiasiegerin von 2010: „Wir denken alle an dich. Du bist eine unglaubliche Inspiration und wirst für immer ein olympischer Champion bleiben.“

Vonn, die erst vor gut einer Woche nach eigenen Angaben unter anderem einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte, war in der Abfahrt schon nach gut 13 Sekunden zu Fall gekommen und heftig auf der Piste aufgeschlagen. Statt mit einer möglichen weiteren Olympia-Medaille endete das famose Comeback der einstigen Speed-Queen mit einer Tragödie. Das Rennen wurde lange unterbrochen, den Sieg sicherte sich letztlich Vonns Teamkollegin Breezy Johnson vor dem deutschen Alpin-Juwel Emma Aicher und der Italienerin Sofia Goggia.