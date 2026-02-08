Handball SCM-Kreisläufer Zechel möchte in Hannover mehr Verantwortung
Den 29-Jährigen zieht es im Sommer vom SCM nach Hannover. Bei den Recken möchte der Kreisläufer eine Führungsrolle einnehmen. Der Wechsel bringt aber auch private Vorteile.
08.02.2026, 18:56
Magdeburg - Monatelang waren die Gerüchte kursiert, dass Tim Zechel den SC Magdeburg nach der Saison verlassen wird. In der EM-Pause schafften der Verein und der Spieler Klarheit. Der 29-Jährige wird zum Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf wechseln. Entsprechend gelöst blickt der Kreisläufer seiner verbleibenden Zeit in Grün-Rot entgegen.