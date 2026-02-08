weather schneegriesel
  4. Handball: SCM-Kreisläufer Zechel möchte in Hannover mehr Verantwortung

Den 29-Jährigen zieht es im Sommer vom SCM nach Hannover. Bei den Recken möchte der Kreisläufer eine Führungsrolle einnehmen. Der Wechsel bringt aber auch private Vorteile.

Von Lukas Reineke 08.02.2026, 18:56
In der Bundesliga kam Tim Zechel in dieser Saison erst auf 60 Einsatzminuten. Dabei erzielte er vier Tore – drei davon beim 32:23-Heimsieg gegen den TVB Stuttgart.
Magdeburg - Monatelang waren die Gerüchte kursiert, dass Tim Zechel den SC Magdeburg nach der Saison verlassen wird. In der EM-Pause schafften der Verein und der Spieler Klarheit. Der 29-Jährige wird zum Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf wechseln. Entsprechend gelöst blickt der Kreisläufer seiner verbleibenden Zeit in Grün-Rot entgegen.