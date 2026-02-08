Den 29-Jährigen zieht es im Sommer vom SCM nach Hannover. Bei den Recken möchte der Kreisläufer eine Führungsrolle einnehmen. Der Wechsel bringt aber auch private Vorteile.

In der Bundesliga kam Tim Zechel in dieser Saison erst auf 60 Einsatzminuten. Dabei erzielte er vier Tore – drei davon beim 32:23-Heimsieg gegen den TVB Stuttgart.

Magdeburg - Monatelang waren die Gerüchte kursiert, dass Tim Zechel den SC Magdeburg nach der Saison verlassen wird. In der EM-Pause schafften der Verein und der Spieler Klarheit. Der 29-Jährige wird zum Bundesliga-Konkurrenten TSV Hannover-Burgdorf wechseln. Entsprechend gelöst blickt der Kreisläufer seiner verbleibenden Zeit in Grün-Rot entgegen.