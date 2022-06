Politt als deutscher Meister zur Tour

Winterberg/Kahler Asten - Nils Politt hat sich im Sauerland zum ersten Mal den Titel des deutschen Straßenradmeisters gesichert. Der 28 Jahre alte Kölner holte sich nach 189 anspruchsvollen Kilometern von Neheim nach Winterberg den Sieg vor Mitausreißer Nikias Arndt. Platz drei ging an Simon Geschke.

Politt ist damit Nachfolger von Maximilian Schachmann. Der gebürtiger Berliner konnte aufgrund einer Corona-Infektion nicht an den Titelkämpfen im Sauerland teilnehmen. Am Freitag hatte sich Bora-hansgrohe-Profi Lennard Kämna in Marsberg erstmals in seiner Laufbahn den Titel im Zeitfahren gesichert.