Nika und Domen Prevc prägen das Skispringen in diesem Winter. Nach einer besonderen Premiere bei den Olympischen Spielen denkt Domen auch an die Eltern.

Predazzo - Glücklich lächelnd saßen Nika und Domen Prevc nebeneinander auf dem Podium an der olympischen Skisprung-Schanze von Predazzo. Der gemeinsame Gold-Triumph bei den Winterspielen im Mixed-Team war für die slowenischen Geschwister etwas ganz Spezielles. „Seit ich ein Kind bin, träume ich davon, eine Olympia-Medaille zu gewinnen. Aber ich habe nie daran gedacht, sie mit meinem Bruder zu gewinnen“, sagte Nika Prevc. „Das ist einer der besten Momente meines Lebens.“

Im Einzel hatte die mit Abstand beste Skispringerin dieses Winters nach Silber noch vor Trauer geweint. Nun glänzten ihre Augen vor Glück. Für Bruder Domen, der bei den Männern den Weltcup dominiert und die Vierschanzentournee gewann, hat der Titel noch eine zusätzliche Bedeutung.

Domen Prevc zieht im internen Medaillenspiegel nach

Der 26-Jährige ist jetzt nicht mehr der einzige Skispringer seiner Familie ohne olympisches Edelmetall. Sein ältester Bruder Peter Prevc holte 2014 in Sotschi und 2022 in Peking insgesamt vier olympische Medaillen. Sein anderer Bruder Cene Prevc zählte vor vier Jahren zum olympischen Silber-Team der Slowenen.

Domen dachte nun auch an seine Eltern. „Unsere Eltern haben nie wirklich Druck auf uns ausgeübt, aber uns immer sehr unterstützt“ erklärte er. „Sie stehen immer hinter uns - egal, wie wir abschneiden. Sie feuern uns immer an. Es ist ein großartiges Gefühl, ihnen etwas zurückgeben zu können.“

Holen die Geschwister nun auch Einzel-Gold?

Auf der Kleinschanze hatte Domen Prevc beim Sensationssieg von Philipp Raimund noch eine Medaille verpasst. Auf der Großschanze ist er am Samstag wieder der große Goldfavorit. Für seine Schwester gilt das tags darauf bei den Frauen ebenfalls.