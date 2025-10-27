51 Punkte - für Austin Reaves ist das ein persönlicher NBA-Rekord. In Abwesenheit der Lakers-Stars James und Doncic trägt er das Team - zum Leidwesen eines deutschen Welt- und Europameisters.

Sacramento - Austin Reaves hat die Los Angeles Lakers mit einer persönlichen NBA-Bestmarke zum Sieg gegen die Sacramento Kings um Dennis Schröder geführt. In Abwesenheit der verletzten Lakers-Stars LeBron James und Luka Doncic erzielte Reaves beim 127:120 seinen Karrierebestwert von 51 Punkten. Hinzu kamen elf Rebounds und neun Vorlagen für den Basketball-Profi. Welt- und Europameister Schröder konnte die Niederlage gegen sein Ex-Team nicht verhindern, er verbuchte 18 Zähler, 12 Vorlagen und 2 Rebounds. James fehlt den Lakers wegen Ischias, Doncic hatte sich am Freitag an der Hand verletzt und muss etwa eine Woche aussetzen.

Laut US-Medien ist Reaves einer von nur vier Profis, die in den vergangenen 40 Jahren in einer Partie auf mindestens 50 Punkte, 11 Rebounds und 9 Vorlagen kamen. Die anderen drei sind Doncic, James Harden und Russell Westbrook, der inzwischen für die Kings spielt und auf 18 Punkte, 6 Rebounds und 6 Vorlagen kam.

Die Lakers stehen nun bei zwei Siegen aus drei Spielen, die Kings kassierten dagegen die zweite Niederlage im dritten Spiel. Die Dallas Mavericks verbuchten unterdessen ihren ersten Saisonsieg im zweiten Spiel und holten ein 139:129 gegen die Toronto Raptors. Cooper Flag, der im Draft an erster Steller ausgewählt worden war, kam auf starke 22 Punkte.