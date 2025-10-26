Dem TuS Kochstedt glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, die SG Empor Waldersee mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 112 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Am Sonntag haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Darvin Francis Hajowsky traf für den TuS Kochstedt in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Dessauer legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Hajowsky der Torschütze (19.).

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Es blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur vier Minuten später konnte Eric Landgraf (Kochstedt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (63.). Mit 4:2 verließen die Dessauer den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Krüger, Streuber (75. Böhme), Buschmann (46. Landgraf), Ihbe, Hensen, Strokosch (46. Krieg), Hajowsky (80. Ziemba), A. Zuchowski, Hein (63. Karbath), Zabel

SG Empor Waldersee: Bahn – Schäfer, Gaedke (55. Schulze), Herro (27. Samaniega Lopez), Griebner, Schilling, Bruch, Rubitzsch, Vogel (87. Loppnow), Westendorf, Chebbah

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112