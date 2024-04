Favorit Zverev wird bei den BMW Open in München zweimal vom Regen gebremst. Er bleibt dennoch cool und darf jubeln. Einem anderen Deutschen bringt das Wetter kein Glück.

Regen getrotzt: Zverev erreicht Viertelfinale in München

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev macht in München einen selbstbewussten Eindruck.

München - Alexander Zverev ist ins Viertelfinale der BMW Open in München eingezogen. Der beste deutsche Tennisprofi bezwang den Österreicher Jurij Rodionov mit 7:6 (7:3), 6:2 und trotzte dabei zwei längeren Regenunterbrechungen. Der Olympiasieger und sein Rivale mussten einmal für mehr als zwei Stunden und kurz danach knapp eine Stunde den Platz verlassen, weil Schauer und zum Teil sogar Hagel auf die Anlage im Norden München niedergingen.

Der Weltranglistenfünfte blieb letztlich aber souverän und wurde seiner Favoritenrolle nach 1:40 Stunden reiner Spielzeit gerecht. In der Runde der besten Acht trifft er auf den Sieger der Partie Cristian Garin (Chile) gegen Alex Michelsen (USA). Das Match konnte wegen des Schlechtwetters am Mittwoch nicht gespielt werden und soll nun am Donnerstag stattfinden.

Rudi Molleker verlor sein Achtelfinale mit 6:4, 1:6, 1:6 gegen Jack Draper aus Großbritannien. Der 23 Jahre alte Oranienburger hatte den ersten Satz für sich entschieden, ehe der Regen zu einer Pause zwang. Danach verlor Molleker komplett den Faden und musste sich dem an Nummer sechs gesetzten Briten geschlagen geben.