Nach 25 Jahren verabschiedet sich der SCM-Diskushüne Martin Wierig von seiner Leistungssport-Karriere. Die Tränen fließen im „Wohnzimmer“ in Schönebeck.

Magdeburg - Seit Monaten liegt er seiner Anna in den Ohren und erzählt ihr, dass „ich Bammel vor diesem Tag habe“, berichtet Martin Wierig. Bammel vor dem letzten Wurf. Bammel vor den vielen Umarmungen, die ihn zum Abschied seiner Diskuswerfer-Karriere erwarten. Den Solecup in Schönebeck am kommenden Sonnabend (16.10 Uhr) hat sich der 2,03-Meter-Hüne vom SC Magdeburg für diesen Moment ausgesucht, auch weil es womöglich leichter ist, Tränen unter Freunden zu vergießen. Und nicht zuletzt, weil der Solecup nun mal „immer mein Lieblingswettkampf war, bei dem ich oft meine Saison gerettet habe“, sagt Wierig lächelnd. „Außerdem ist er direkt vor der Tür, da kommen viele Menschen.“