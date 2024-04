Das ist bitter: Marco Wittmann von Schubert Motorsport hatte den Sieg beim DTM-Auftakt in Oschersleben vor Augen. Doch dann schied er drei Runden vor Schluss unglücklich aus. Der Frust war groß. Auch ein Headset musste daran glauben.

Bitterer DTM-Auftakt in Oschersleben: Wittmann von Schubert Motorsport führt und scheidet aus

Oschersleben - Marco Wittmann hatte sich zunächst in Oschersleben in seinem BMW M4 GT3 von hinten nach vorne gearbeitet. Der Rennfahrer von Schubert Motorsport startete am Sonnabend von Platz 19 und holte auf. Der Mann mit der Startnummer 11 profitierte von einer späten Safety-Car-Phase, die ihn kurz nach seinem Pflicht-Boxenstopp aus dem hinteren Feld plötzlich auf Platz eins spülte. Doch diesen Rang konnte Wittmann nicht bis zur Ziellinie halten.