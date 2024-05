Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Am Ende konnte Torsten Schubert mit einem Lächeln aus dem Saisonauftakt im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) gehen. Am Ende, sagte der 60-jährige Teamchef von Schubert Motorsport, „bin ich zufrieden, dass wir diese Punkte mitnehmen können“. Wie die Punkte vom vergangenen Sonntag, als die drei Piloten Sheldon van der Linde als Sechster, René Rast als Siebter und Marco Wittmann als Zehnter in der Motorsport Arena Oschersleben in die Top-Ten gefahren waren. Schubert wertet dieses Resultat allein deshalb als einen Erfolg, „weil wir wussten, dass die Strecke für uns nicht ganz optimal ist“. Für den BMW M4 also. Doch der hätte sich sogar siegreich geschlagen im ersten Rennen am Sonnabend und mit dem 34-jährigen Wittmann am Lenkrad, wenn dem Boliden nicht der Sprit ausgegangen wäre (Volksstimme berichtete). „Das war ärgerlich“, sagte Schubert. Sehr sogar.