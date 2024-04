Die DTM startet mit denkwürdigen Rennen in die neue Saison. Schubert-Pilot Wittmann geht vor 42.500 Zuschauern in der Motorsport Arena kurz vor dem Sieg der Sprit aus.

Pechvogel beim Saisonauftakt: Marco Wittmann führte im ersten Rennen das Feld an. Und schied am Ende aus.

Oschersleben - Marco Wittmann geht das Benzin aus, Teamchef Torsten Schubert zerstört vor Empörung sein Headset, René Rast sieht den Stinkefinger eines Konkurrenten, Sheldon van der Linde kollidiert mit seinem BMW M4 gleich in der ersten Runde und fällt weit zurück: Die ersten beiden Saisonrennen im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) liefen für das Schubert Team alles andere als glücklich. Dass der Lokalmatador am Wochenende dennoch in die Punkte fuhr, wird ein Trost gewesen sein, allerdings ein schwacher. Derweil sahen die 42.500 Zuschauer in der Motorsport Arena Oschersleben einen der ereignisreichsten, emotionalsten Ritte über den 3,667 Kilometer lange Strecke, seit die Serie 2000 erstmals in der Börde gastierte.