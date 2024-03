Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Die Hallensaison hatte sich Lea Riecke etwas anders vorgestellt. Sie wollte eigentlich bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig mitspringen. Sie wollte vielleicht ein Zeichen an die nationale Konkurrenz senden, dass mit ihr im Kampf um das Olympia-Ticket zu rechnen ist. Letztlich geht sie mit 6,38 Meter aus dem Winter. Diese Weite resultiert aus ihrem Einstieg in Halle am 13. Januar, womit „ich meine Bestleistung in der Halle eingestellt habe“, sagt sie. Trotzdem „lief es nicht so gut“. Weil erst ein grippaler Infekt die Athletin vom Mitteldeutschen Sportclub „eineinhalb Wochen komplett entschärft“ hat. Und weil sie sich dann in der unmittelbaren Vorbereitung auf die nationalen Titelkämpfe eine Zerrung zugezogen hat. Eines hat sich zum Glück nicht geändert in dieser Zeit: Der Absprungbalken ist immer noch da.