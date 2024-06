Bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig geht es für Alyssa John und Co. vor allem um Bestwerte und Medaillen. Diskuswerfer Janssen will endgültig das Ticket für Paris lösen.

Magdeburg - Sie hätte auch Handballerin werden können. Aber das war ihr zu viel Mannschaft. „Ich will allein dafür verantwortlich sein, wenn ich verliere“, sagt Alyssa John. Sie hätte auch Siebenkämpferin werden können, aber das war ihr zu vielseitig. „Warum soll ich sieben Disziplinen machen, dafür bekomme ich auch nur eine Medaille“, lautet ihre einfache Rechnung. Zum Handball hätte sie aus ihrer Heimat Hennigsdorf zur Sportschule nach Frankfurt/Oder wechseln müssen, zur Leichtathletik wechselte sie letztlich in das nähere Potsdam. Und vor zwei Jahren landete sie beim SCM und bei Trainer Björn Lange, der die 21-Jährige nun zu den deutschen Meisterschaften in Braunschweig schickt. „Wir sind ambitioniert“, so Lange. Wie sehr, das sagt er nicht. Zuerst soll am Sonntag der Speer fliegen. Denn für diese Disziplin hat sich Alyssa John entschieden.