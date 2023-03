Hamburg - Bundestrainer Alfred Gislason saß nach der Schlusssirene nachdenklich auf der Bank. Die Auswechselspieler starrten schon während der Partie mit leerem Blick Richtung Feld. Und auch dort gingen die Köpfe nach unten – wie bei Juri Knorr, als er einen Pass direkt in die Hände von Matthias Gidsel spielte und der Spieler der Füchse Berlin den Gegenstoß zum 23:15 vollendete. Zu dominant war der Auftritt des dreifachen Weltmeisters, der drei Tage nach dem 30:23 in Aalborg auch das zweite Duell im Rahmen des EHF Euro Cups in Hamburg mit 28:21 (14:10) für sich entschied.

