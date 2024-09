Seehausen. - Henrik Janssen kommt als deutscher Meister nach Seehausen, als deutscher Polizeimeister, der er am Dienstag in Rostock geworden ist. In Seehausen wird der Zwei-Meter-Hüne des SC Magdeburg allerdings in keinem Käfig stehen, wird keinen Schwung im Ring holen und keinen zwei Kilogramm schweren Diskus durch die Lüfte fliegen lassen. Der 26-Jährige ist dann am runden Leder gefordert, auf dem Fußballplatz. Dorthin hat ihn Martin Wierig eingeladen, der ehemalige Kollege im Club, der in diesem Sommer seine Karriere beendet hat. Und der für Sonnabend nun ein Benefiz-Abschiedsspiel beim SV Seehausen initiiert hat, „um den beiden einzigen Vereinen, für die ich jemals gestartet bin, etwas zurückzugeben“, sagt der 37-Jährige. Denn die Einnahmen aus der Partie gegen die erste Mannschaft des Gastgebers gehen jeweils zur Hälfte an Seehausen und an den Förderkreis des SCM.

