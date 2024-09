Spielberg/Magdeburg - René Rast ist wieder schnell unterwegs, Sheldon van Linde ist es auch. Und der zuletzt besonders enttäuschte Marco Wittmann hat ebenfalls wieder Fahrt aufgenommen. Neues Rennen, neues Glück heißt es für Schubert Motorsport an diesem Wochenende bei der vorletzten Saison-Veranstaltung auf dem Red Bull Ring. Zumindest lassen die bisherigen Tests auch Teammanager Florian Rinkes in den Rennen am Sonnabend und am Sonntag (jeweils 13 Uhr/Pro7) auf viele Punkte hoffen: „Der Test verlief insgesamt äußerst positiv und hat uns wertvolle Einblicke in die aktuelle Performance des BMW M4 GT gegeben“, erklärte Rinkes.

