In seiner Comeback-Saison sucht der Ilsenburger Rodler mit seinem Sozius nach dem perfekten Material und den Automatismen. Reicht das schon zur WM-Medaille in Whistler?

Ilsenburg - Toni Eggert wird kaum zurückblicken auf die vergangenen Wochen, wenn er nun in Whistler startet, bei der ersten Rennrodel-Weltmeisterschaft nach seinem Comeback. Eggert wird sich nicht mehr um die Fehler kümmern, die ihm und seinem Sozius Florian Müller bisher am Start und in den Weltcup-Bahnen unterlaufen sind. Eggert interessieren nur Lösungen. Und die Umsetzung dieser. Er sagt: „Wenn wir bei der WM eine Medaille gewinnen, dann wäre das eine Sensation.“ Das wäre es wirklich. Aber ein Wunder, das wäre es nicht.