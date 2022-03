„Ein bisschen bekloppt muss man sein“ - Thomas Konietzko seit kurzem an der Spitze des Kanu-Weltverbandes

Thomas Konietzko in seinem Wolfener Arbeitszimmer vor einigen Andenken an Kanu-Wettkämpfe.

Wolfen - Eben noch in Lausanne, nun schon wieder in Wolfen. Doch die Reisestrapazen sind dem frischgebackenen Präsidenten des Internationalen Kanuverbandes nicht anzusehen. Und an das Dauerpendeln zwischen der Schweiz und Sachsen-Anhalt muss sich Thomas Konietzko sowieso gewöhnen. Von Montag bis Donnerstagabend Alpenrepublik, das verlängerte Wochenende in Anhalt-Bitterfeld.