Wolmirstedt - Die SBB Baskets Wolmirstedt haben in dieser Woche gleich zwei Personalien verkündet. So teilten die Ohre-städter zunächst mit, dass Kevin Magdowski der Nachfolger für den im Sommer verabschiedeten Sportlichen Leiter Konstantin Klein ist. Und dann gab der Vierte der 2. Bundesliga Pro B zudem den Abgang von Aufbauspieler Joel Morsi bekannt. Mit einem neuen Verantwortlichen und einem Akteur weniger bestreiten die Baskets demzufolge an diesem Sonnabend das erste Heimspiel des neuen Jahres (18 Uhr). Der Tabellensiebte Lok Bernau gastiert zum Ostduell in der Halle der Freundschaft. Beide Teams wollen nach einem erfolgreichen Auftakt auch das zweite Ligaspiel 2025 gewinnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.