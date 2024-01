Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Pretoria also. Landschaftlich wunderschön. Ein Wetterchen zwischen Sonnenschein und Wolkenbruch. Und eine Armut, „die noch einmal eine ganz andere Definition erhält“, sagt Florian Wellbrock. Zwei Wochen lang hat sich der Freiwasser-Olympiasieger vom SC Magdeburg auf die Weltmeisterschaften in Doha (2. bis 18. Februar) in Südafrika vorbereitet. Er hat alles aufgesogen. Die Trainingsinhalte, die Natur, eben auch die arme Seite des Lebens: „Wenn man gesehen hat, wie die Menschen dort unter Brücken gehaust haben, dann weiß man, welch ein Privileg es ist, in Deutschland und Europa zu leben, und wie gut es uns hier geht.“