Nach seinem neunten Platz im Freiwasser über fünf Kilometer zieht Florian Wellbrock bei der WM in Doha ins Becken um. Arne Schubert indes sammelt in der Staffel eine „unglaubliche Erfahrung“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Doha/Magdeburg. - An der drittletzten Boje hat Florian Wellbrock seine Spitzenposition verloren. Gregorio Paltrinieri hatte die Innenbahn hervorragend genutzt, zudem eilten die Verfolger kraftvoll in einem Pulk heran. Auf der letzten Runde des gestrigen Fünf-Kilometer-Rennens bei der Weltmeisterschaft in Doha (Katar) peitschte die Konkurrenz mit harten, aber letztlich unbestraften Bandagen dem Zielanschlag entgegen.