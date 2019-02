Schwimmer Florian Wellbrock vom SC Magdeburg hat in seinem dritten Weltcup-Rennen den dritten Sieg gelandet.

Doha/Magdeburg l Kristof Rasovszky hat gepowert, hat angezogen, wollte weg. Weg vom Pulk. Allein in die Spitze. Und dann kam Florian Wellbrock. Mit langen Zügen. Weniger geschmeidig, vielmehr kraftvoll. Der 21-jährige Schwimmer vom SC Magdeburg zog an Rasovszky vorbei. Und sicherte sich am Sonnabend in Doha (Katar) in seinem dritten Weltcup-Rennen über die olympischen zehn Kilometer den dritten Sieg. Damit hat Wellbrock das Ticket zur Weltmeisterschaft im Juli in Gwangju (Südkorea) gelöst.

Wellbrock gewann in 1:52:21,6 Stunden und mit 1,2 Sekunden Vorsprung auf den ungarischen Konkurrenten. Und Wellbrock hatte Rob Muffels permanent im Schlepptau. Sein 24-jähriger Teamgefährte hatte es also selbst in der Hand, eines der beiden WM-Tickets zu lösen. Zwei Plätze musste Muffels nach dem ersten Qualifikationsrennen in Abu Dhabi (Emirate) im November aufholen. Auf Andreas Waschburger, der damals Sechster wurde. Diesmal wurde Muffels Sechster mit 7,8 Sekunden Rückstand auf Wellbrock. Waschburger wurde Achter (+ 10,8). Gleichstand in der Qualifikation. Freiwasser-Bundestrainer Stefan Lurz steht vor einer schwierigen Entscheidung. Womöglich werden beide Athleten die Lösung in einem Ausschwimmen suchen.

Marcus Herwig vom SCM belegte indes Platz 35 nach 1:53:42,3 Stunden und vollendete damit einen Tag im Persischen Golf, den Finnia Wunram mit Rang 13 im Frauen-Rennen eröffnet hatte. Die 23-Jährige erreichte nach 2:04:05,5 Stunden das Ziel und damit 14,0 Sekunden hinter der Siegerin Ana Cunha aus Brasilien. Wunram wurde damit zweitbeste Deutsche im Feld hinter Leonie Beck (Platz fünf). Damit haben beide Damen das Ticket nach Gwangju sicher gelöst.