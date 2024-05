Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolmirstedt - Marc Friederici weiß es sehr zu schätzen, fit zu sein. Denn wie betont der Point Guard: „Die Gesundheit ist für mich an oberster Stelle wegen meiner Vergangenheit. Ich hatte viel mit Knöchelproblemen zu kämpfen und bin oft umgeknickt.“ Bereits im Teenager-Alter war das so. Am vergangenen Wochenende hatte es der 23-Jährige jedoch kerngesund genossen, für die SBB Baskets Wolmirstedt im Play-offs-Viertelfinale der 2. Bundesliga Pro B aufgelaufen zu sein. Am Freitag verloren die Sachsen-Anhalter 79:82 bei den Dragons Rhöndorf, am Sonntag gelang ein 90:73-Erfolg.