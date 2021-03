Der Hallesche FC hat sein Spiel in der 3. Liga verloren. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa

3. Liga: Der Hallesche FC blamiert sich bei 0:3-Pleite beim Schlusslicht Unterhaching.

Unterhaching (dpa) l Fußball-Drittligist Hallescher FC hat sich beim Schlusslicht blamiert. Die Schützlinge von Trainer Florian Schnorrenberg verloren am Sonntag bei der SpVgg Unterhaching mit 0:3 (0:1) und verpassten dadurch den Sprung auf den achten Platz in der 3. Liga. Die Bayern beendeten ihre Negativserie und holten im 13. Anlauf den ersten Sieg. Damit reichten sie die Rote Laterne an den VfB Lübeck weiter. Die Tore für die Gastgeber erzielten Niclas Anspach (12.), Dominik Stroh-Engel (74.) mit einem verwandelten Foulstrafstoß und Moritz Heinrich (85.).

Durch einen zu kurz abgewehrten Ball nach einer Ecke geriet der HFC früh in Rückstand. Anspach nahm aus etwa 16 Metern genau Maß. Der wieder für Kai Eisele zwischen die Pfosten gerückte Sven Müller war machtlos. Mit der Führung im Rücken trumpfen die Hausherren weiter auf. Vor allem Luca Marseiler und Dominik Stroh-Engel stellten die HFC-Abwehr, die auf den gelbgesperrten Innenverteidiger Stipe Vucur verzichten musste, immer wieder vor Probleme. Marseiler (24.) hatte das 2:0 auf dem Fuß, schoss aber am langen Pfosten vorbei.

Nach einer halben Stunde fingen sich die Saalestädter. Sören Reddemann (35.) und Julian Derstroff (45.) verfehlten per Kopf das Unterhachinger Gehäuse. Den Kopfball von Terrence Boyd (37.) parierte Unterhachings Schlussmann Jo Coppens. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie. Die Unterhachinger beschränkten sich auf die Verteidigung des knappen Vorsprungs. Die Gäste fanden kein probates Mittel, um die gegnerische Abwehr auszuhebeln. Als die Hallenser alles auf eine Karte setzten, schlugen die Hausherren noch zweimal eiskalt zu.