Aus regionaler Sicht legten die Schwimmer des SC Magdeburg auch 2025 wieder ein überragendes Sportjahr hin. Stark auch der Aufstieg der SBB Baskets.

Florian Wellbrock schwamm bei der WM in Singapur nach schwierigen Monaten in seiner eigenen Welt und holte am Ende sogar vier Titel.

Magdeburg - Die Schwimmer des SC Magdeburg waren auch 2025 wieder auf der Erfolgswelle unterwegs. Die Magdeburger Ruderer und Kanuten erlitten hingegen Schlagseite. Und auch bei Leichtathlet Henrik Janssen spielte Wasser unfreiwillig eine tragende Rolle. Für die Wintersportler stand das Jahr im Zeichen der Olympia-Vorbereitung. Die SES-Boxer feierten ihr 25-jähriges Bestehen, die SBB Baskets freuten sich über die nächsten Schritte bei ihrer Vision 2030 und das Team Schubert Motorsport war ein überzeugender Teil einer boomenden DTM.