Ein paar Stunden nach dem Sieg von Bruder Domen holt sich auch Skispringerin Nika Prevc einen wichtigen Erfolg. Selina Freitag schafft es aufs Podium - in Oberstdorf und gesamt.

Oberstdorf - Die slowenische Skispringerin Nika Prevc hat auch die dritte Ausgabe der Two-Nights-Tour für sich entschieden. Einen Tag nach ihrem deutlichen Sieg in Garmisch-Partenkirchen rettete die 20-Jährige an Neujahr mit Platz vier in Oberstdorf den Erfolg in der Gesamtwertung. Prevc sprang 105 und 128,5 Meter. Der Tagessieg ging an Abigail Strate aus Kanada. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatte Prevc das im Dezember 2023 eingeführte Event für sich entschieden.

Selina Freitag sprang 128 und 118 Meter und belegte als beste Deutsche am Oberstdorfer Schattenberg den dritten Platz. In der Gesamtwertung der Two-Nights-Tour reichte dies für Platz zwei, nachdem Freitag in Garmisch-Partenkirchen als Zweite ebenfalls aufs Podest gesprungen war.

Schmid springt letztmals in Oberstdorf

Auch Agnes Reisch (9.), Lokalmatadorin Katharina Schmid (11.) und Juliane Seyfarth (16.) schafften es vor 3.000 Zuschauern ins Finale der besten 20 Springerinnen. Für Schmid war es das letzte Heimspiel in Oberstdorf, bevor sie am Ende des Olympia-Winters ihre glorreiche Karriere beendet. Sie erhielt im Auslauf einen kleinen Blumenstrauß. „Ich freue mich einfach“, sagte Schmid unter Tränen im ZDF.

Die Two-Nights-Tour mit Wettbewerben auf den beiden deutschen Schanzen der Vierschanzentournee wurde zum dritten Mal ausgetragen. Im kommenden Jahr soll das Format von einer Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden. Das Traditionsevent um den Jahreswechsel findet in diesem Winter zum 74. Mal ausschließlich für Männer statt.