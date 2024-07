Paris. - Antje Döll schaut auf diesem Bild glücklich in die Welt hin-aus, vor ihr sitzt der lächelnde Mann ihrer Träume namens Jan. Vor zwei Jahren haben die beiden geheiratet, und Antje Döll hat seinen Namen angenommen. Zuvor hieß die gebürtige Haldensleberin Lauenroth. Das Bild ist seither im WhatsApp-Status ihres Handys zu finden. Und an ihren Empfindungen hat sich bis heute nichts geändert: „Wir sind beide immer noch glücklich“, sagt die 35-Jährige. Wie am ersten Tag. So schön kann das Leben sein.

