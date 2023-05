Kajak-Fahrer Moritz Florstedt vom SCM startet am Sonnabend beim Weltcup in Szeged in den Kampf um das WM-Ticket. Michael Müller schließt im Canadier seine Rückkehr auf die internationale Bühne mit Platz sechs im B-Finale ab.

Szeged/Magdeburg - Michael Müller war natürlich nicht begeistert: Zunächst nicht von der Außenbahn neun, auf der er über 1000 Meter rackern musste. Dann nicht über Platz sechs, den der Canadier-Fahrer vom SC Magdeburg zum Weltcup-Auftakt in Szeged belegte. Müller blies am Freitag der Wind von der linken oder halblinken Seite in den Paddelrhythmus. „Für einen Rechtsfahrer wie mich war das überhaupt nicht gut“, resümierte der 30-Jährige, der nun hofft, „dass ich mich im B-Finale am Sonnabend weiter vorne platzieren kann.“