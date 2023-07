Überrascht hat sie mit ihrem Goldrennen in Berlin, überraschen möchte Isabel Gose nun auch in Fukuoka.

Fukuoka/Magdeburg - Vor der Abreise nach Fukuoka hat Isabel Gose noch einige Tränen vergossen. Bei der Siegerehrung bei den deutschen Meisterschaften in Berlin überreichte ihr Sarah Wellbrock die goldene Medaille, es gab dazu eine innige Umarmung und auch ein Lächeln. So herzlich sind sie in der Trainingsgruppe des SCM miteinander. Aber im Grunde genommen war dieser Moment vor allem eines: die imaginäre Übergabe eines Staffelstabs.

Denn nachdem sich Wellbrock in die Leistungssportrente zurückgezogen hat, ist nun Gose auf der längsten Beckendistanz gefordert. Und sie ist auf dieser nicht nur mit Vorschusslorbeeren vorausgeschwommen, sie hat in sehr beeindruckender Weise gezeigt, dass sie bereit ist, dieses Erbe anzutreten.

Aber ich habe es gespürt, es ist genau aufgegangen. Isabel Gose über ihr erstes Rennen unter 16 Minuten

1500 Meter Freistil also. Das ist die neue Strecke im Repertoire der Isabel Gose. „Dafür werden wir die 200 Meter nicht mehr beibehalten“, sagt sie mit Blick auf ihr Programm bei den Weltmeisterschaften in Japan (23. bis 30. Juli). Die längste Beckendistanz ist sie im Grunde erst dreimal ernsthaft geschwommen – im Dezember beim internationalen Pokalwettbewerb in Magdeburg, im April bei den Swim Open in Berlin und bei den nationalen Titelkämpfen wiederum in der Halle im Europa-Sportpark. Am 6. Juli hat sie sich bei ihrem Goldrennen mit 15:56,80 Minuten auf Rang sechs der Weltrangliste vorgeschoben. „Das war ein super schönes Gefühl, als ich angeschlagen habe“, sagt Gose. „Ich hatte mit einer Zeit um die 16:04 Minuten geliebäugelt, ich hätte aber nicht gedacht, dass ich deutlich unter 16 Minuten bleibe.“ Das erste Mal überhaupt übrigens.

Womöglich hatte sie auch deshalb nicht damit gerechnet, weil Trainer Bernd Berkhahn zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zunächst ins Trainingslager nach Kumamoto war, um dort die Freiwasser-Athleten, die am 15. Juli als Erste in die Medaillenkämpfe gestartet sind, zu betreuen. „Ich hatte mit Bernd die Abmachung, dass ich jeden 500-Meter-Abschnitt schneller werde“, berichtet Gose. Nur fehlte ihr der Mann am Beckenrand, der ihr während des Rennens die entsprechenden Hinweise geben konnte – ob mit Daumen nach oben oder wedelnden Armen. „Aber ich habe es gespürt, es ist genau aufgegangen.“ Ruhiger Angang, deutliche Steigerung, „und dann konnte noch ich was draufpacken“.

Ich kann mit einem guten Gefühl bei der WM starten. Isabel Gose

Womöglich wird es auch das Rezept für die WM sein. Denn selbst „habe ich noch keine richtige Taktik entwickelt“, sagt sie, dafür hat sie zu wenig auf der Distanz getestet. Derweil kennt sie natürlich ihre Konkurrentinnen schon gut. Wie Simona Quardarella aus Italien oder Katie Ledecki aus den USA. „Ich stehe auf dieser Strecke noch am Anfang, ich starte bei der WM auch in der Hoffnung, dass ich dort wieder einen großen Schritt machen kann.“ Und es idealerweise ins Finale schaffen wird.

Auf den anderen Strecken ist sie längst große Schritte gegangen. Wie auf den 400 Metern, über die Gose 2022 in Rom Europameisterin wurde. Mit 4:03,84 Minuten ist sie dort Sechste im Weltmaßstab des Jahres. Dort warten die Weltrekordlerin Summer McIntosh (Kanada/3:56,08) oder die Australierin Ariarne Titmus (3:58,47) auf Gose. Über die 800 Meter ist sie Vierte in der Rangliste, mit 8:19,65 Minuten. „Die Konkurrentinnen habe ich natürlich alle auf dem Zettel, wir beobachten sie. Und ich kann von ihnen auch immer noch lernen“, erklärt die 21-Jährige, die außerdem die 4x200-Meter-Staffel anführen wird.

Das hat sie hervorragend gemacht. Trainer Bernd Berkhahn

Sehr viel hat sie indes bei den deutschen Meisterschaften in Berlin gelernt. Vor allem über sich selbst. Allein die Tatsache, dass die Magdeburgerin auch ohne Berkhahn am Beckenrand, dafür mit seinen Vorgaben im Kopf, ein Rennen wie jenes über 1500 Meter „souverän meistern konnte“, hat Gose danach betont. Und wurde von Berkhahn gelobt: „Das hat sie hervorragend gemacht.“

In der Summe aller jüngsten Eindrücke darf Gose also von sich behaupten: „Ich kann mit einem guten Gefühl bei der WM starten.“ Wo sie zudem mit ihrem Freund Lukas Märtens, der in fünf Disziplinen an den Start gehen wird, naturgemäß mitfiebern wird, ihre ersten gemeinsamen Bilder in den sozialen Medien aus dem Land der aufgehenden Sonne kündeten bereits von viel Vorfreude auf die Wettkämpfe und wie immer von viel Liebe. Und wo sie eben erstmals international das Erbe von Sarah Wellbrock, die über die längste Distanz Bronze bei den Olympischen Spielen 2021 gewann, antreten wird. Zumal Wellbrock, die deutsche Rekordlerin mit 15:42,91 Minuten, selbst in Isabel Gose ihre legitime Nachfolgerin sieht. Was der Erbin das bedeutet? Isabel Gose: „Es ist mir eine große Ehre.“